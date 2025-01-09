Биолог КубГУ назвала лучшее место для выпуска отмытых от мазута птиц на Кубани

Доктор биологических наук Кубанского госуниверситета Светлана Литвинская назвала лучшее место для выпуска отмытых от мазута птиц в Краснодарском крае. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Наиболее благоприятным местом для выпуска птиц являются плавни косы Чушка, которые уходят в Тамано-Запорожский заказник. По словам Светланы Литвинской, там подходящие условия для пернатых. В открытое море птиц выпускать нельзя, они еще ослаблены.

Доктор биологических наук также отметила, что пять-шесть дней — это достаточный срок для пострадавших птиц. Если они физически готовы, то их необходимо выпускать, иначе они привыкнут к человеку.

Алина Зорина