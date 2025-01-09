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В 2025 году на Кубань планируют привлечь 1 трлн рублей инвестиций

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в 2025 году региону необходимо удержать планку по привлечению инвестиций в 1 трлн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С этого года региональные власти планируют оказать наибольшую поддержку собственным промышленным разработкам и инновациям, а также производителям кубанской продукции. Губернатор края отмечает, что необходимо бороться за каждого инвестора, предлагая преференции и выгодные условия для развития нужных производств.

Вице-губернатор Александр Руппель рассказал, что в этом году привлечь в экономику края планируют не менее 1,1 трлн руб. Для этого продолжат развивать систему поддержки бизнеса в приоритетных направлениях. В Агентстве по привлечению инвестиций откроется новое направление, которое будет заниматься продвижением, в том числе на международном уровне. Уже отобран ряд международных площадок, на которых будут презентовать регион в этом году.

В 2024 году Краснодарский край занял шестое место в ежегодном Национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ). В 2025 году стоит задача войти в число лучших регионов с самым привлекательным инвестиционным климатом. В рамках этой цели в 2025 году планируют завершить 100 крупных проектов общей стоимостью 150,7 млрд руб.

Алина Зорина

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