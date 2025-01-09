В Адыгее будут судить заведующую детским садом за мошенничество

В Адыгее перед судом предстанет заведующая детским садом, обвиняемая в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК России по Республике Адыгея Фото: пресс-служба СУ СК России по Республике Адыгея

Согласно версии следствия, в мае 2019 года обвиняемая фиктивно устроила в детский сад местную жительницу, которая не исполняла свои трудовые обязанности. С того же периода по февраль 2024 года женщина, занимая должность руководителя учреждения, систематически вносила в табель учета рабочего времени ложные данные о том, что сотрудница исполняла свои обязанности. Начисленную ей заработную плату в размере более 530 тыс. руб. фигурантка похитила, распорядившись деньгами по своему усмотрению. Также в феврале 2023 года заведующая фиктивно трудоустроила другую жительницу, которая свои обязанности фактически не исполняла.

Жительница Адыгеи обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Алина Зорина