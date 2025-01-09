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В Сочи за год заключили 158 социальных контрактов на 55 млн рублей

В Сочи в 2024 году заключено 158 социальных контрактов на общую сумму более 55 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Мэрия Сочи

Фото: Мэрия Сочи

В феврале 2024 года власти курорта запустили для начинающих сочинских предпринимателей бесплатный проект «Школа самозанятых». Во время обучения им объясняют основы самозанятости и развивают их предпринимательские способности. В рамках обучения регулярно проводятся семинары по подготовке бизнес-планов для заключения такого контракта.

«В течение года проведено 35 семинаров, участие в которых приняли 754 сочинских предпринимателя, 180 самозанятых зарегистрировались и получают дальнейшее сопровождение»,— отметил директор департамента экономики и стратегического развития курорта Алексей Жудик.

В 2024 году статус самозанятого получили более 16 тыс. сочинцев, прирост по сравнению с 2023 составил около 30%.

Татьяна Ручкина

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