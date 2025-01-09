Полпред в УрФО Жога пожаловался на мошенников, предлагающих памятные знаки

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога в своем Telegram-канале предупредил о мошенниках, которые предлагают купить памятные знаки донецкого республиканского центра беспилотных систем (РЦБС) имени Владимира Жога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Пост с фотографиями памятных знаков появился в соцсетях центра и Артема Жоги 8 января. На них изображены эмблема РЦБС, Владимир Жога, БПЛА, основные направления работы центра – тактическая медицина и огневая подготовка. По словам господина Жоги, мошенники предлагают перевести им предоплату для покупки знаков, а затем обещают выслать серию.

«Эти знаки не продаются, никто ими не торгует. Только через республиканский центр беспилотных систем имени Владимира Жога»,– сказал полпред.

РЦБС им. Владимира Жога был создан в Донецке в 2022 году Артемом Жогой и назван в честь его сына, погибшего в марте 2022 года во время эвакуации мирных жителей Волновахи. Центр проводит обучение военнослужащих и сотрудников иных служб, которые работают в зоне СВО и в тылу.

Анна Капустина