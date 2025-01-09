В Казани с нового года тариф на уборку снега с дорог увеличился до 250 руб. за тонну

В Казани с нового года тариф на уборку и обработку снега с дорог для «Водоканала» увеличился до 250 руб. за тонну. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии города.

Ранее стоимость услуги составляла 200 руб.

Обновленные тарифы касаются снегоплавильных пунктов на нескольких улицах города: Короленко — Воровского, Васильченко, Тульской — Технической, Аделя Кутуя и проспекте Победы. Два пункта находятся на улице Портовой.

9 января в Казани прошел дождь и мокрый снег, на улицах гололед и метель. На очистку улиц города от снега выехали 313 единиц спецтехники. 8 января в Казани зафиксировали новый температурный рекорд.

Влас Северин