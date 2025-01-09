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Аналитики назвали итоги рынка труда Краснодарского края за 2024 год

В Краснодарском крае в 2024 году сохранился масштабный дефицит кадров, ярко проявившийся в 2023 году из-за демографической ситуации. Как сообщают аналитики hh.ru Юг, около 55% компаний в наступившем году ожидают рост численности персонала.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Самый сильный дефицит и одновременно потребность в кадрах наблюдались на Кубани в прошлом году в розничной торговле (в конце года — лишь 1,5 резюме на вакансию), медицине и фармацевтике (2,1), продажах (3), рабочем персонале (3,7), производстве и сервисном обслуживании (3,8). При этом к концу года в регионе значительно увеличилось количество резюме соискателей и при этом стало уменьшаться число вакансий. Директор hh.ru Юг Олеся Лавренова отмечает, что сокращение количества предложений связано прежде всего с сезонностью, работодатели начинают искать новых сотрудников обычно в феврале. Второй причиной эксперт называет повышение ключевой ставки, что тоже останавливает часть бизнесов от большего найма прямо сейчас.

«Но то, что резюме стало больше, а вакансий чуть меньше, не влияет глобально на дефицит кадров, главную роль здесь все же играет демография, людей не хватает, и это надолго»,— комментирует Олеся Лавренова.

В Краснодарском крае и в России в целом самыми востребованными являются представители сферы продаж (и розница и b2b), а также рабочий и линейный массовый персонал (рабочие всех видов, водители, курьеры, кладовщики, упаковщики, операторы колл-центров и т. д.). По этим же вакансиям в 2024 году был низкий уровень конкуренции. Всего в конце года на Кубани не менее 40 дефицитных профессий. В регионе остро не хватает продавцов, товароведов, поваров, пекарей, токарей, дворников, автомехаников, сварщиков, работников общепита и медиков.

Конкуренция за сотрудников в последние два года привела к рекордному росту зарплат, отмечают аналитики сервиса. По данным Росстата, на Кубани средняя предлагаемая зарплата по рынку в ноябре 2023 года была около 55 тыс. руб., ровно через год — уже 65 тыс. руб. Олеся Лавренова говорит, что стремительный рост зарплат на Кубани начался в середине 2023 года, когда дефицит соискателей достиг пиковых значений — на одну вакансию в регионе приходилось 3,1–3,2 резюме. В 2024 году компании стали немного реже повышать зарплаты и чаще оставлять их без изменений. «В 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы замедлятся»,— прогнозирует госпожа Лавренова.

Дефицит кадров, по ее мнению, сохранится и в 2025 году, поскольку его главная причина, демографическая ситуация, быстро не выправится, при этом больше половины компаний планируют увеличение штата. Привлекать персонал будут зарплатами и улучшением условий труда. Одним из таких является тренд на человекоцентричность бизнеса.

Татьяна Ручкина

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