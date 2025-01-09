Следствие раскрыло врачебную тайну

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении заведующего хирургическим отделением №3 Нижневартовской окружной клинической больницы Василия Колядко по факту получения взятки, сообщил источник «Ъ-Урал». Медик якобы получал деньги за проведение операций без очереди. В больнице заявили, что им ничего не известно об уголовном деле в отношении хирурга и он продолжает вести прием пациентов. В СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре дело не комментируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заведующий хирургическим отделением №3 Нижневартовской окружной клинической больницы Василий Колядко

Фото: Нижневартовская окружная клиническая больница Заведующий хирургическим отделением №3 Нижневартовской окружной клинической больницы Василий Колядко

Фото: Нижневартовская окружная клиническая больница

Как сообщил источник «Ъ-Урал» в правоохранительных органах, в отношении заведующего хирургическим отделением №3 Нижневартовской клинической окружной больницы Василия Колядко возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

По данным правоохранителей, врач получал деньги от пациентов за проведение хирургических операций вне очереди.

Как сообщает Telegram-канал Baza, сумма взяток якобы варьировалась от 20 тыс. до 120 тыс. руб.

В СУ СКР по Ханты-Мансийскому округу — Югре от комментариев отказались. Материалы в отношении Василия Колядко об избрании меры пресечения не поступали в суды Нижневартовска.

«Ни о каком уголовном деле мне неизвестно. Я думаю, что он продолжает работать согласно графику приема»,— сказал в разговоре с «Ъ-Урал» заместитель главного врача по медицинской части Нижневартовской окружной клинической больницы Андрей Брюхов.

Адвокат Василия Колядко Ирина Амирова от комментариев отказалась, ссылаясь на адвокатскую тайну.

Согласно официальному сайту больницы, Василий Колядко окончил Тюменский государственный медицинский университет. В 2005 году он возглавил хирургическое отделение №3 Нижневартовской окружной больницы. Его коллеги и пациенты отмечают, что операции он выполнял «профессионально и мастерски».

В январе 2024 года в Нижневартовске следователи возбудили уголовное дело о взяточничестве среди членов медкомиссии при местном военкомате. По версии следствия, врачи за вознаграждения выдавали призывникам справки о полной или частичной негодности к срочной военной службе. Стоимость справки начиналась от 180 тыс. руб. Всего в деле сейчас фигурируют 12 уклонистов. Председатель медкомиссии военкомата Сергей Царегородцев был арестован по обвинению в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Вину врач не признал. Ранее он работал терапевтом в городской поликлинике №1 в Нижневартовске.

Мария Шараева, Екатеринбург