Незапарный заем

В Челябинской области Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил льготный заем миасскому заводу паровых установок «Юнистим» в размере 50 млн руб. С их помощью, а также за счет собственных средств в размере 19 млн руб., предприятие построит новый цех для производства промышленных парогенераторов и нагревателей, работающих как на дизельном топливе, так и на газе. Аналитики считают, что востребованность такого оборудования будет расти из-за ухода с российского рынка европейских производителей и плохого качества китайских парогенераторов. Газовые установки в сравнении с дизельными более экономичны и экологичны, по мнению экспертов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завершить строительство нового цеха «Юнистим» планирует в 2027 году

Фото: пресс-служба ФРП Челябинской области Завершить строительство нового цеха «Юнистим» планирует в 2027 году

Фото: пресс-служба ФРП Челябинской области

ФРП Челябинской области одобрил льготный заем миасскому заводу паровых установок «Юнистим». Сумма кредита составила 50 млн руб. За счет выделенных средств предприятие планирует построить новый производственный цех, где будут изготавливаться парогенераторы и нагреватели, работающие на газе, сообщает пресс-служба ФРП.

Общая сумма инвестиций в проект составит 69 млн руб., из которых 19 млн руб. «Юнистим» выделит из собственного бюджета. ФРП оформил для миасского производителя заем сроком до семи лет по ставке 5%.

Завод паровых установок «Юнистим» работает в Миассе с 2004 года. Генеральный директор предприятия — Виктор Альгин, а владелец 100% компании — Надежда Альгина. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка «Юнистима» от продаж составила более 2,9 млрд руб., чистая прибыль — 448,1 млн руб. Предприятие — один из крупнейших производителей промышленных парогенераторов в России. Завод изготавливает более 30 моделей техники, среди которых стационарные парогенераторы, оборудование на шасси и прицепах, а также грузовая спецтехника.

Компания планирует построить цех площадью более 1,2 тыс. кв.м, где разместят три сборочных поста. С их помощью получится изготавливать две установки одновременно. Третий пост будут использовать для доработки шасси под монтаж навесного оборудования. Цех также оснастят кранами, верстаками, станками и другой техникой, необходимой для производства.

Окончание реализации проекта запланировано на 2027 год. Благодаря новому цеху «Юнистим» планирует увеличить выпуск продукции с 200 до 217 единиц в год (на 8,5%). С 2033-го этот показатель вырастет уже до 250 штук ежегодно. Кроме того, увеличится число выпускаемых парогенераторов, работающих на газе. Сейчас компания выпускает всего 15 подобных устройств в год. До 2032 года этот показатель планируется увеличить до 32 единиц ежегодно, а после выхода на проектную мощность — до 50.

Промышленные парогенераторы представляют собой прямоугольные фургоны — как стационарные, так и передвижные. Они необходимы для производства пара высокого давления. С их помощью проводится обработка и прогрев трубопроводов в нефтегазовой промышленности, очистка цистерн и емкостей, санитарная обработка помещений и оборудования в пищевой промышленности.

Заместитель генерального директора ООО «Завод паровых установок “Юнистим”» Марат Даянов отмечает, что обычно промышленные парогенераторы и нагреватели работают на дизельном топливе. В 2024 году компания впервые изготовила их с газогорелочным устройством.

Руководитель комитета по промышленности Челябинского регионального отделения общественной организации «Опора России» Павел Золотов пояснил, что преимущество газовых парогенераторов заключается в стоимости топлива, а также его экологичности.

«Выбросы парниковых газов и вредных веществ у газовых установок существенно ниже. Цена на такое топливо как правило более стабильна и часто меньше, чем на дизель. Это делает эксплуатацию газовых парогенераторов экономически выгодной в долгосрочной перспективе для предприятия. Кроме того, газовые горелки требуют меньше профилактических работ, что снижает затраты на техническое обслуживание. Парогенераторы, работающие на таком виде топлива, более безопасны: при использовании газа уменьшается риск утечки и возгорания. Для заказчика преимущество таких устройств заключается в более низкой стоимости пара и стабильной работе техники»,— рассказал эксперт. По его мнению, на российском рынке дефицит некоторых типов иностранных промышленных парогенераторов из-за санкционных ограничений.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что спрос на парогенераторы и нагреватели будет расти «в связи с расширением мощностей действующих в стране предприятий, покупающих подобное оборудование, и строительством новых на фоне ухода с рынка России поставщиков из Европы». «Поставки парогенераторов и нагревателей из Китая сохранятся, однако их качество не всегда удовлетворяет запросам местных потребителей, поэтому существуют возможности для их замещения отечественной продукцией»,— отметил эксперт. Он также пояснил, что промышленные парогенераторы востребованы во многих отраслях: пищевой, текстильной, деревообрабатывающей, нефтегазовой.

Ольга Воробьева