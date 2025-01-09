В Воронежской области с 1 января выросла минимальная стоимость юридических услуг

С 1 января в Воронежской области выросли минимальные ставки вознаграждения за юридическую помощь. Соответствующее решение принял совет коллегии адвокатов региона, сообщили в организации. Срок действия постановления совета не ограничивается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В последний раз минимальные ставки утверждались в декабре 2019 года. С 1 января 2020-го их размер варьировался от 2 до 18 тыс. руб. Теперь же минимальная стоимость составляет от 3 тыс. руб. (за устную консультацию) до 50 тыс. (за составление жалоб в рамках арбитражного судопроизводства). Также в перечень услуг входят консультирование лиц под стражей, составление проектов судебных решений, исков, отзывов или возражений на них, представительство в судах, в органах власти и так далее.

Представители палаты объяснили решение процессами инфляции. Уточняется, что ставки носят рекомендательный характер, но «имеют значение при разрешении судами вопросов о возмещении расходов на оплату услуг представителя».

Алина Морозова