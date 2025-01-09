Сочинская лифтовая компания «Южная столица» заявила о самобанкротстве

Арбитражный суд Краснодарского края назначил процедуру наблюдения для ООО «Лифтовая компания "Южная столица"», сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Временным управляющим назначен Сергей Рудоманов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Компания подала иск о признании себя банкротом, задолжав ООО «Флагман» 2,5 млн руб. за обслуживание лифтов в жилых комплексах Краснодара. Рассмотрение дела по итогам наблюдения назначено на 2 июня 2025 года.

ООО «Лифтовая компания "Южная столица"» зарегистрировано в Сочи в 2019 году и принадлежит Юлиану Морковненко и Казбеку Тлимахову. На сайте компании указано, что она занимается поставками различных видов лифтов по всей России, включая турецкое оборудование от эконом- до премиум-класса.

Лия Пацан