Суд удовлетворил иск лифтовой компании «Южная столица» о самобанкротстве

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в ООО «Лифтовая компания “Южная столица”». Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Временным управляющим должника утвержден Сергей Рудоманов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Как следует из материалов дела, лифтовая компания обратилась в суд с исковым заявлением о признании себя банкротом, задолжав подрядчику ООО «Флагман» 2,5 млн руб. Долг возник в рамках договоров об обслуживании лифтового оборудования в жилых комплексах Краснодара.

Рассмотрение дела по результатам процедуры наблюдения назначено на 2 июня 2025 года.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Лифтовая компания “Южная столица”» зарегистрировано в 2019 году в Сочи. Компанией в равных долях владеют Юлиан Морковненкови Казбек Тлимахов. Финансовая отчетность в системе отсутствует.

На сайте компании указано, что она осуществляет поставку пассажирских, панорамных, больничных, грузовых, малогрузовых, гидравлических лифтов, эскалаторов, траволаторов, инвалидных подъемников и автомобильных подъемников в Краснодарском крае и по всей России, данное направление является одним из основных в деятельности организации. Компания поставляет недорогое высококачественное оборудование турецкого производителя лифтов от эконом класса до премиум класса.

Наталья Решетняк