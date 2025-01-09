Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд удовлетворил иск лифтовой компании «Южная столица» о самобанкротстве

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в ООО «Лифтовая компания “Южная столица”». Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Временным управляющим должника утвержден Сергей Рудоманов.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Как следует из материалов дела, лифтовая компания обратилась в суд с исковым заявлением о признании себя банкротом, задолжав подрядчику ООО «Флагман» 2,5 млн руб. Долг возник в рамках договоров об обслуживании лифтового оборудования в жилых комплексах Краснодара.

Рассмотрение дела по результатам процедуры наблюдения назначено на 2 июня 2025 года.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Лифтовая компания “Южная столица”» зарегистрировано в 2019 году в Сочи. Компанией в равных долях владеют Юлиан Морковненкови Казбек Тлимахов. Финансовая отчетность в системе отсутствует.

На сайте компании указано, что она осуществляет поставку пассажирских, панорамных, больничных, грузовых, малогрузовых, гидравлических лифтов, эскалаторов, траволаторов, инвалидных подъемников и автомобильных подъемников в Краснодарском крае и по всей России, данное направление является одним из основных в деятельности организации. Компания поставляет недорогое высококачественное оборудование турецкого производителя лифтов от эконом класса до премиум класса.

Наталья Решетняк

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...