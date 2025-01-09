На 10% поднимется стоимость автомобилей на Кубани с 14 января

С 14 января в Краснодарском крае ожидается рост стоимости автомобилей на 10%. Об этом пишет «“КП”—Кубань» со ссылкой на менеджера дилерского центра «Юг-Авто» Алексея Корнейшикова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В 2024 году, по данным Южного таможенного управления, количество автомобилей, ввезенных из-за границы, увеличилось вдвое и достигло 2,8 тыс. В 2025 году эксперты автомобильного рынка Краснодара прогнозируют дальнейший рост цен и увеличение спроса на автомобили.

По словам Алексея Корнейшикова, менеджера дилерского центра «Юг-Авто», в январе цены на легковые автомобили пока остаются прежними. Он отмечает, что многие автомобильные дилеры снижают цены или предлагают выгодные условия кредитования. Это делается для того, чтобы как можно быстрее реализовать машины.

К февралю ожидается значительный рост цен на автомобили. Это связано с удорожанием закупок машин и повышением ключевой ставки, что усложнит дилерам выдачу кредитов на покупку автомобилей. Некоторые виды рассрочек и государственные программы кредитования либо перестанут действовать с февраля, либо станут менее выгодными для покупателей. Это существенно повлияет на возможность приобрести новую машину.

В Краснодаре пользуются спросом китайские производители. Популярны такие марки, как Haval, Chery, Omoda и Jaecoo. Многие таксопарки и службы каршеринга активно закупают автомобили BAIC. Среди производителей из КНР также популярна бывшая Hyndai, которая сменила торговое название на Solaris и теперь собирается в Китае. Средняя цена на китайские автомобили варьируется от 1,6 до 4 млн руб. в зависимости от комплектации и марки, как подчеркнули в дилерском центре Chery.

Алина Зорина