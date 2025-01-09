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Из уральских городов после праздников вывезли около 300 тысяч кубометров мусора

Коммунальные службы Свердловской области вывезли около 300 тыс. кубометров мусора из населенных пунктов региона за новогодние каникулы, сообщили в пресс-службе областного правительства. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Контроль за контейнерными площадками и санитарным состоянием городов осуществлялся в непрерывном режиме»,— подчеркнул заместитель министра энергетики и ЖКХ Егор Свалов.

По его словам, в ряде населенных пунктов наблюдались переполнения контейнерных площадок в период праздничных дней. Это было связано с неудовлетворительным состоянием подъездных путей к контейнерным площадкам и затруднениями проезда из-за припаркованных автомобилей.

В сборе и вывозе отходов на полигоны были задействованы более 1 тыс. человек и свыше 580 единиц спецтехники. Отмечается, что в период новогодних праздников объем бытовых отходов традиционно увеличивается.

Полина Щуцкая

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