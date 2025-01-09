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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 9 января

Запоминающиеся кадры четверга

Похороны Джимми Картера, протесты в Венесуэле и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Вашингтон. Гроб с телом 39-го президента США Джимми Картера выносят из Капитолия

Вашингтон. Гроб с телом 39-го президента США Джимми Картера выносят из Капитолия

Фото: Jose Luis Magana / AP

Манила. Филиппинские католики на ежегодной процессии окружили повозку с чудотворной статуей Иисуса Назарянина

Манила. Филиппинские католики на ежегодной процессии окружили повозку с чудотворной статуей Иисуса Назарянина

Фото: Basilio Sepe / AP

Нью-Дели. Индийские солдаты на репетиции парада в честь Дня Республики

Нью-Дели. Индийские солдаты на репетиции парада в честь Дня Республики

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Каракас. Акция протеста против инаугурации на третий президентский срок Николаса Мадуро

Каракас. Акция протеста против инаугурации на третий президентский срок Николаса Мадуро

Фото: Matias Delacroix / AP

Нусейрат, сектор Газа. Палестинцы на фоне здания, пострадавшего от израильского обстрела

Нусейрат, сектор Газа. Палестинцы на фоне здания, пострадавшего от израильского обстрела

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Севастополь, Россия. Волонтер сжигает мазут на берегу после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе

Севастополь, Россия. Волонтер сжигает мазут на берегу после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Хаиль, Саудовская Аравия. Чешская команда на пятом этапе ралли «Дакар»

Хаиль, Саудовская Аравия. Чешская команда на пятом этапе ралли «Дакар»

Фото: Christophe Ena / AP

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Вашингтон. Гроб с телом 39-го президента США Джимми Картера выносят из Капитолия

Фото: Jose Luis Magana / AP

Манила. Филиппинские католики на ежегодной процессии окружили повозку с чудотворной статуей Иисуса Назарянина

Фото: Basilio Sepe / AP

Нью-Дели. Индийские солдаты на репетиции парада в честь Дня Республики

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Каракас. Акция протеста против инаугурации на третий президентский срок Николаса Мадуро

Фото: Matias Delacroix / AP

Нусейрат, сектор Газа. Палестинцы на фоне здания, пострадавшего от израильского обстрела

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Севастополь, Россия. Волонтер сжигает мазут на берегу после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Хаиль, Саудовская Аравия. Чешская команда на пятом этапе ралли «Дакар»

Фото: Christophe Ena / AP

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