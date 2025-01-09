Фото дня: 9 января

Похороны Джимми Картера, протесты в Венесуэле и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вашингтон. Гроб с телом 39-го президента США Джимми Картера выносят из Капитолия Фото: Jose Luis Magana / AP Манила. Филиппинские католики на ежегодной процессии окружили повозку с чудотворной статуей Иисуса Назарянина Фото: Basilio Sepe / AP Нью-Дели. Индийские солдаты на репетиции парада в честь Дня Республики Фото: Anushree Fadnavis / Reuters Каракас. Акция протеста против инаугурации на третий президентский срок Николаса Мадуро Фото: Matias Delacroix / AP Нусейрат, сектор Газа. Палестинцы на фоне здания, пострадавшего от израильского обстрела Фото: Ramadan Abed / Reuters Севастополь, Россия. Волонтер сжигает мазут на берегу после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе Фото: Alexey Pavlishak / Reuters Хаиль, Саудовская Аравия. Чешская команда на пятом этапе ралли «Дакар» Фото: Christophe Ena / AP Следующая фотография 1 / 7 Вашингтон. Гроб с телом 39-го президента США Джимми Картера выносят из Капитолия Фото: Jose Luis Magana / AP Манила. Филиппинские католики на ежегодной процессии окружили повозку с чудотворной статуей Иисуса Назарянина Фото: Basilio Sepe / AP Нью-Дели. Индийские солдаты на репетиции парада в честь Дня Республики Фото: Anushree Fadnavis / Reuters Каракас. Акция протеста против инаугурации на третий президентский срок Николаса Мадуро Фото: Matias Delacroix / AP Нусейрат, сектор Газа. Палестинцы на фоне здания, пострадавшего от израильского обстрела Фото: Ramadan Abed / Reuters Севастополь, Россия. Волонтер сжигает мазут на берегу после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе Фото: Alexey Pavlishak / Reuters Хаиль, Саудовская Аравия. Чешская команда на пятом этапе ралли «Дакар» Фото: Christophe Ena / AP