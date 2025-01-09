УЗГА получил положительное заключение экспертизы на цех для ремонта двигателей
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) получил положительное заключение госэкспертизы на строительство цеха ремонта двигателей большой тяги, следует из данных Единого госреестра заключений. Как указано в реестре, завод получил положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
На сайте экспертиз говорится, что адрес нового капитального объекта – ул. Бахчиванджи, 2Г (по данному адресу и располагается завод). Проектной документацией занимается ФГУП «Авиакомплект», расположенное в Москве. Положительное заключение было получено 28 декабря.
АО «Уральский завод гражданской авиации», основанный в Екатеринбурге в 1939 году, является авиационным ремонтным предприятием. Завод занимается разработкой, производством, испытаниями, ремонтом и обслуживанием авиационной техники, деталей, узлов и агрегатов.