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Перевозки пассажиров на СвЖД за год выросли на 4,6%

В 2024 году Свердловская железная дорога (СвЖД) обслужила 33,3 млн пассажиров, что на 4,6% превышает показатель 2023 года, сообщили в пресс-службе СвЖД. В пригородном сообщении было отправлено 24,9 млн пассажиров (+4,7%), в дальнем следовании - 8,4 млн человек (+4,4%).

Перевозки пассажиров на СвЖД за год выросли на 4,6% до 33,3 млн человек

Перевозки пассажиров на СвЖД за год выросли на 4,6% до 33,3 млн человек

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Перевозки пассажиров на СвЖД за год выросли на 4,6% до 33,3 млн человек

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По итогам 2024 года пассажирооборот составил 8,8 млрд пасс-км, увеличившись на 2,4% к уровню 2023 года. В частности, в декабре 2024 года с вокзалов и станций СвЖД было отправлено 2, млн пассажиров, что на 3,8% больше, чем в декабре 2023 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 1,8 млн пассажиров (+4,7%), в дальнем следовании – 0,7 млн (+1,7%). Пассажирооборот на СвЖД в декабре 2024 года составил 715 млн пасс-км (на уровне декабря 2023 года).

Анастасия Таначева

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