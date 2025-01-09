В 2024 году Свердловская железная дорога (СвЖД) обслужила 33,3 млн пассажиров, что на 4,6% превышает показатель 2023 года, сообщили в пресс-службе СвЖД. В пригородном сообщении было отправлено 24,9 млн пассажиров (+4,7%), в дальнем следовании - 8,4 млн человек (+4,4%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перевозки пассажиров на СвЖД за год выросли на 4,6% до 33,3 млн человек

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Перевозки пассажиров на СвЖД за год выросли на 4,6% до 33,3 млн человек

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По итогам 2024 года пассажирооборот составил 8,8 млрд пасс-км, увеличившись на 2,4% к уровню 2023 года. В частности, в декабре 2024 года с вокзалов и станций СвЖД было отправлено 2, млн пассажиров, что на 3,8% больше, чем в декабре 2023 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 1,8 млн пассажиров (+4,7%), в дальнем следовании – 0,7 млн (+1,7%). Пассажирооборот на СвЖД в декабре 2024 года составил 715 млн пасс-км (на уровне декабря 2023 года).

Анастасия Таначева