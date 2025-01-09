Нижегородец лишился 350 тысяч рублей после ложных обвинений в госизмене

Мошенники обвинили 32-летнего жителя Нижнего Новгорода в государственной измене и похитили у него 350 тыс. руб. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

С потерпевшим связался незнакомец под видом силовика и рассказал, что нижегородец перевел деньги в недружественную страну и теперь ему грозит уголовная ответственность. Чтобы «разрешить» ситуацию, злоумышленник убедил собеседника взять кредит и перечислить средства на «безопасный» счет.

Расследуется уголовное дело о мошенничестве.

Елена Ковалева