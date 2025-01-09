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АЭС в Озерске включили в схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года

Правительство России утвердило генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. В список вошла Южноуральская атомная электростанция в Челябинской области. Информация размещена на сайте кабмина.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

АЭС собираются возвести рядом с поселком Метлино Озерского городского округа на площадке, где уже начиналось строительство объекта в 1982 году. Предусматривается монтаж двух энергоблоков с ядерными реакторами на быстрых нейтронах. Мощность каждого из них составит 1255 МВт. Согласно плану, первый энергоблок собираются ввести в эксплуатацию в 2038 году, второй — в 2040-м.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», после аварии на Чернобыльской АЭС проект по строительству Южноуральской атомной электростанции свернули. В середине 2000-х был разработан новый проект стоимостью 140 млрд руб. Возведение станции запланировали на 2011–2013 годы. Впоследствии сроки ввода в эксплуатацию объекта отодвигали, также сокращалась мощность АЭС. Станцию собирались сдать к 2030 году с одним энергоблоком. В генеральной схеме размещения объектов электроэнергии в РФ до 2030 года, утвержденной в 2017 году, Южноуральской АЭС не было.

Виталина Ярховска

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