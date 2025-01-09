Жену Башара Асада заподозрили в работе на британскую разведку

Супруга бывшего президента Сирии Башара Асада — Асма Асад — еще до замужества могла работать на британскую разведку, следует из документов, опубликованных сирийским оппозиционным журналистом Низаром Наюфом, передает телеканал Sky News Arabia.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Башар Асад, Асма Асад и Тони Блэр во время первого официального визита сирийского президента в Британию в декабре 2002 года

Фото: Kieran Doherty / Reuters Слева направо: Башар Асад, Асма Асад и Тони Блэр во время первого официального визита сирийского президента в Британию в декабре 2002 года

Фото: Kieran Doherty / Reuters

В документах утверждается, что в 1990-х Асма Асад получила работу в американском банке JP Morgan в Лондоне благодаря сотруднице британской разведки Элизе Боулер, которая обеспечила ей должность. Отмечается, что сирийские власти могли знать о таких контактах госпожи Асад. По этой причине, пишет Sky News Arabia, тогдашний глава государства Хафез Асад был против брака своего сына с Асмой. Однако, подчеркивает телеканал, подтвердить достоверность этих документов пока невозможно.

В конце декабря газета The Times сообщала, что Асма Асад не сможет вернуться в Великобританию, так как у нее истек срок действия паспорта страны. Источники газеты в МИД Британии подтвердили изданию, что у госпожи Асад нет действующего паспорта Соединенного Королевства.

Подробнее о биографии Асмы Асад — в публикации «Ъ» «Дамасская леди».