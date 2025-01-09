Жену Башара Асада заподозрили в работе на британскую разведку
Супруга бывшего президента Сирии Башара Асада — Асма Асад — еще до замужества могла работать на британскую разведку, следует из документов, опубликованных сирийским оппозиционным журналистом Низаром Наюфом, передает телеканал Sky News Arabia.
Слева направо: Башар Асад, Асма Асад и Тони Блэр во время первого официального визита сирийского президента в Британию в декабре 2002 года
Фото: Kieran Doherty / Reuters
В документах утверждается, что в 1990-х Асма Асад получила работу в американском банке JP Morgan в Лондоне благодаря сотруднице британской разведки Элизе Боулер, которая обеспечила ей должность. Отмечается, что сирийские власти могли знать о таких контактах госпожи Асад. По этой причине, пишет Sky News Arabia, тогдашний глава государства Хафез Асад был против брака своего сына с Асмой. Однако, подчеркивает телеканал, подтвердить достоверность этих документов пока невозможно.
В конце декабря газета The Times сообщала, что Асма Асад не сможет вернуться в Великобританию, так как у нее истек срок действия паспорта страны. Источники газеты в МИД Британии подтвердили изданию, что у госпожи Асад нет действующего паспорта Соединенного Королевства.
Подробнее о биографии Асмы Асад — в публикации «Ъ» «Дамасская леди».