Т-Банк завершил интеграцию Росбанка в качестве филиала. В рамках присоединения была проведена крупнейшая единоразовая миграция клиентов: она заняла всего 44 минуты. Команды обоих банков тщательно готовили все процессы перевода продуктов и провели их в удобное для клиентов время. При переходе из Росбанка в Т-Банк основные условия для клиентов были сохранены, в частности, по вкладам и кредитам. Никаких дополнительных расходов в связи с миграцией у клиентов не возникло.

Южнокорейский концерн Hyundai намерен инвестировать в 2025 году в экономику Южной Кореи рекордные $16,6 млрд. Это на 19% больше, чем в 2024-м. За прошлый год Hyundai продала около 4,1 млн автомобилей, что на 1,8% меньше, чем в 2023-м. В 2025 году компания планирует продать 3,4 млн автомобилей за рубежом и около 710 тыс. в Корее.

«Суточно.ру» может провести IPO в текущем году, сообщил основатель сервиса онлайн-бронирования жилья Юрий Кузнецов. В прошлом году долю в сервисе приобрел pre-IPO фонд под управлением компании «ВИМ Инвестиции». Тогда эксперты предположили, что это может быть подготовкой к выходу на биржу. Сам Кузнецов назвал IPO «логичным шагом для любой быстроразвивающейся технологичной компании», пишет РБК.