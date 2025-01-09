Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Корпоративные новости на “Ъ FM”

Т-Банк завершил интеграцию Росбанка в качестве филиала. В рамках присоединения была проведена крупнейшая единоразовая миграция клиентов: она заняла всего 44 минуты. Команды обоих банков тщательно готовили все процессы перевода продуктов и провели их в удобное для клиентов время. При переходе из Росбанка в Т-Банк основные условия для клиентов были сохранены, в частности, по вкладам и кредитам. Никаких дополнительных расходов в связи с миграцией у клиентов не возникло.

Южнокорейский концерн Hyundai намерен инвестировать в 2025 году в экономику Южной Кореи рекордные $16,6 млрд. Это на 19% больше, чем в 2024-м. За прошлый год Hyundai продала около 4,1 млн автомобилей, что на 1,8% меньше, чем в 2023-м. В 2025 году компания планирует продать 3,4 млн автомобилей за рубежом и около 710 тыс. в Корее.

«Суточно.ру» может провести IPO в текущем году, сообщил основатель сервиса онлайн-бронирования жилья Юрий Кузнецов. В прошлом году долю в сервисе приобрел pre-IPO фонд под управлением компании «ВИМ Инвестиции». Тогда эксперты предположили, что это может быть подготовкой к выходу на биржу. Сам Кузнецов назвал IPO «логичным шагом для любой быстроразвивающейся технологичной компании», пишет РБК.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...