Одобрен проект ведомственной гостиницы для сотрудников РЖД у ДК железнодорожников

Проект ведомственной гостиницы для сотрудников РЖД на ул. Локомотивной получил положительное заключение госэкспертизы. В Едином госреестре заключений экспертизы проектной документации сообщается, что ведомственная гостиница будет предназначена для Пермского подразделения Свердловского учебного центра профессиональных квалификаций (УЦПК). Заключение госэкспертизы датировано 27 декабря. Застройщиком гостиницы является ОАО «Российские железные дороги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Изначально ОАО «РЖД» намеревалось построить ведомственную гостиницу на своем участке по ул. Локомотивной, 1, расположенном за зданием Дома культуры железнодорожников (ДКЖ) и ЖК «Олимп», а также граничащем с Черняевским лесом и стадионом «Локомотив». Железнодорожники планировали вырубить деревья на прилегающей территории и обустроить там парк. Однако проект вызвал негативную реакцию общественности. Жители близлежащих к ДКЖ домов и природозащитники были против и предлагали РЖД найти другое место для гостиницы. В результате переговоров с краевыми властями ОАО решило возвести гостиницу на другом принадлежащем компании участке возле ДКЖ, который занят тополями. В 2021 году комиссия по землепользованию и застройке одобрила установление на этой территории необходимой для реализации проекта подзоны Ц-4 с высотностью 10 этажей.

О завершении работы над проектом гостиницы РЖД стало известно в апреле 2023 года, тогда госкомпания готовилась к передаче документации на госэкспертизу.