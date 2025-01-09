Полиция накрыла нелегальный игровой клуб в центре Анапы

Сотрудники полиции выявили и ликвидировали нелегальный игровой клуб, расположенный в нежилом здании на ул. Красноармейской в Анапе. Операцию провели оперативники ОЭБ и ПК ОМВД России совместно с Росгвардией и УФСБ России по Краснодарскому краю, сообщает ГУ МВД России по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В ходе рейда правоохранители обнаружили игровое оборудование, средства связи, документы и черновые записи, которые использовались для незаконной деятельности. В момент проверки в заведении находились администратор клуба и 12 посетителей.

Изъятые материалы направлены на экспертизу. Сейчас полиция занимается установлением личностей и местонахождения организаторов подпольного бизнеса.

Нурий Бзасежев