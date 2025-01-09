Стенд Ростовской области на выставке «СИАМ 2025» обойдется в 19 млн рублей
Минсельхоз Ростовской области ищет подрядчика, готового организовать экспозицию региона на международной выставке «СИАМ 2025». Начальная стоимость контракта составляет 19 млн руб., следует из данных портала Госзакупок.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Исполнитель обязуется не только транспортировать экспонаты и всю необходимую продукцию из Ростовской области в Королевство Марокко, где пройдет выставка, но и установить стенд, вести деловую коммуникацию с организаторами, а также организовать пиар-компанию: в том числе, распечатать информационные буклеты. Организация, выигравшая тендер, будет обязана, помимо всего прочего, подготовить дегустационные столы, на которых выставят колбасы, сыры, соленья, блинчики, овощи, фрукты и соленья. Подача заявок на участие в конкурсе открыта до 13 января.
XVII Международная выставка «СИАМ 2025» откроется в городе Мекнес, Марокко 21 апреля. Она продлится почти неделю.