Стенд Ростовской области на выставке «СИАМ 2025» обойдется в 19 млн рублей

Минсельхоз Ростовской области ищет подрядчика, готового организовать экспозицию региона на международной выставке «СИАМ 2025». Начальная стоимость контракта составляет 19 млн руб., следует из данных портала Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Исполнитель обязуется не только транспортировать экспонаты и всю необходимую продукцию из Ростовской области в Королевство Марокко, где пройдет выставка, но и установить стенд, вести деловую коммуникацию с организаторами, а также организовать пиар-компанию: в том числе, распечатать информационные буклеты. Организация, выигравшая тендер, будет обязана, помимо всего прочего, подготовить дегустационные столы, на которых выставят колбасы, сыры, соленья, блинчики, овощи, фрукты и соленья. Подача заявок на участие в конкурсе открыта до 13 января.

XVII Международная выставка «СИАМ 2025» откроется в городе Мекнес, Марокко 21 апреля. Она продлится почти неделю.

Дмитрий Ковалевский