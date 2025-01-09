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В Уфе пройдет международный конгресс пчеловодов ApiGlobal

23 января в Конгресс-холле «Торатау» в Уфе состоится международный конгресс пчеловодов ApiGlobal. Как сообщает пресс-служба правительства Башкирии, его делегатами станут пчеловоды из России, Китая, Беларуси, США, Чили, Италии и Грузии. Одна из целей конгресса — содействие развитию отрасли и привлечению дополнительных инвестиций.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Специалисты обсудят создание промышленных пасек, размножение пчелиных маток, искусственное осеменение пчел, отмечается в сообщении. На форуме проанализируют состояние отрасли в России, обсудят проблемы и пути ее развития, отметил заместитель министра сельского хозяйства республики Фарит Валитов. По его словам, запланированы девять круглых столов, посвященных экспорту меда, продуктов пчеловодства и апитерапии. На конгрессе также будет работать выставка оборудования.

На мероприятии объявят итоги международного конкурса меда, пройдет дегустация. Продукцию оценят члены «Гильдии медовых сомелье», специалисты сенсорного анализа меда и независимые эксперты Союза промышленных пчеловодов России.

В январе 2024 года в Конгресс-холле «Торатау» прошел Международный съезд промышленных пчеловодов, в котором участвовали 500 делегатов из России и других стран. Планируется, что конгресс ApiGlobal будет более масштабным.

Майя Иванова

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