«Абсолютным рекордсменом является Рене Магритт»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, работы каких художников вошли в топ-10 аукционных торгов.

Мы с вами подводим итога минувшего 2024 года в аукционном бизнесе. Я хочу посмотреть вместе с вами на 10 самых крупных результатов-24 на мировых аукционах.

Абсолютным рекордсменом является бельгийский сюрреалист Рене Магритт. В год столетия движения сюрреализма его холст «Империя света» 1954 года ушел за $121,2 млн. На втором месте американец Эд Рушей. Его полотно «Стандартная станция» 1964 года получило $68,3 млн. На третьем представитель движения импрессионистов, даже, пожалуй, родоначальник этого движения француз Клод Моне. В год 150-летия первой выставки импрессионистов полотно «Кувшинки» 1917 года ушло за $65,5 млн.

Четвертый в рейтинге американец Жан-Мишель Баския. Картина «Без названия» 1982 года ушла за $46,5 млн. На пятой позиции снова Магритт, отмечающий юбилей сюрреалистического манифеста Андре Бретона: «Близкий друг», 1958 год, $42,1 млн. Только шестым в прошлом году оказался аукционный результат американца Энди Уорхола. За его работу «Цветы» 1964 года было уплачено $35,5 млн.

И опять Моне, и снова вспоминаем о юбилее импрессионизма. Работа из считающейся классический серии «Стог сена в Живерни» 1893 года получила на торгах $34,8 млн. На восьмой позиции оказался великий голландец Винсент Ван Гог. Живописное полотно «Трава и бабочки», написанное в 1887 году, было продано за $33,2 млн. Американец Марк Ротко, которого немного позабыли в последние годы, на этот раз снова попал в топ-10 аукционных продаж 2024 года. Картина, как всегда у Ротко, носит имя «Без названия», была написана в 1954 году. А молоток опустился на сумме в $32,5 млн. И, наконец, еще один Ван Гог. Работа «Пришвартованные каноэ» того же 1887 года ушла с молотка за $32,2 млн.

Любопытно, что в рейтинге топ-10 нет ни одного ныне живущего художника, зато по две работы у Магритта, Ван Гога и Моне.

Дмитрий Буткевич