На Южно-Уральской железной дороге погрузка сократилась на 11% в 2024 году

В январе-декабря 2024 года погрузка на Южно-Уральской железной дороге составила 63,1 млн т. Это на 11% меньше, чем в 2023 году. Грузооборот за год снизился на 10,9%, до 159,8 млрд тарифных тонно-километров, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии по итогам года упал почти на 12% (198,4 т-км). В последний месяц года погрузка на ЮУЖД составила 4,7 млн т, что на 9,5% меньше, чем в декабре 2023 года. При этом грузооборот увеличился на 2,4% и составил 14,4 млрд тарифных т-км, а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — на 1,1%, до 17,9 млрд т-км.

В целом по итогам 2024 года погрузка строительных материалов на ЮУЖД сократилась на 19,3% в годовом выражении и составила 19,5 млн т, черных металлов — на 7,6% (14,8 млн), кокса —на 20,4% (529,3 тыс.), нефти и нефтепродуктов — на 7,4% (10 млн т), химикатов и соды — на 1,2% (2,3 млн т). При этом на 23,4% выросла погрузка зерна — до 2,4 млн т. Также на ЮУЖД погрузили больше цемента — на 3% (2,3 млн т), химических и минеральных удобрений — на 4,2% (91,4 тыс. т), промышленного сырья и формовочных материалов — на 0,3% (1,4 млн т).