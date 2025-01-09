Под Катав-Ивановском и Саткой расширят до четырех полос трассу М-5 «Урал»

Главгосэкспертиза России одобрила первый и второй этапы капитального ремонта участка федеральной трассы М-5 «Урал» с 1652 по 1670 км в Катав-Ивановском и Саткинском районах. Проезжую часть расширят с двух до четырех полос движения, сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Общая протяженность участка капитального ремонта составит 18,3 км. На первом этапе реконструируют 8,1 км, на втором — 10,1 км. Во время работ не только расширят трассу, но и обновят три примыкания к дороге, устроят три разворотные петли с переходно-скоростными полосами, укрепят обочины и восстановят ливневки. Также будут организованы две площадки отдыха для водителей и пассажиров. Подрядчиком является ФКУ Упродор «Южный Урал», генеральным проектировщиком — ООО «Гео-проект». По данным Главгосэкспертизы, текущее состояние трассы на этом участке признано неудовлетворительным, его пропускная способность не отвечает возросшим потокам транспорта из Москвы на Урал.

Виталина Ярховска