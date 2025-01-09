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Коммерсантъ FM
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В Нью-Йорке бодипозитивная блогерша Killadamente умерла, подавившись ужином

Блогерша Кэрол Акоста, известная в сети под псевдонимом Killadamente, умерла в возрасте 27 лет, подавившись едой во время ужина с семьей в Нью-Йорке, пишет People.

Кэрол Акоста (Killadamente)

Кэрол Акоста (Killadamente)

Фото: @Killadamente

Кэрол Акоста (Killadamente)

Фото: @Killadamente

Смерть блогера подтвердила ее сестра в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta). По ее словам, за ужином Кэрол Акоста «внезапно начала задыхаться — видимо, произошел какой-то приступ». Ее экстренно госпитализировали, но спасти не смогли. Семья погибшей планирует дождаться медицинского заключения, поскольку причина смерти еще не установлена.

На Кэрол Акосту подписаны более 6,7 млн человек в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta). В своем блоге она рассказывала о жизни людей с большим весом и публиковала контент, пропагандирующий бодипозитив. У нее остались две маленькие дочери.

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