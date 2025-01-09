Саломе Зурабишвили по-прежнему считает себя президентом Грузии

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, полномочия которой, согласно конституции, истекли 29 декабря 2024 года, заявила, что продолжает исполнять обязанности главы грузинского государства. Это утверждение она сделала на брифинге при открытии своего нового офиса в центре Тбилиси.

«Я остаюсь президентом, потому что наше государство на грани распада,— подчеркнула Саломе Зурабишвили.— Конституция растоптана, в том числе конституционное положение о евроатлантической интеграции».

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Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Саломе Зурабишвили

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Госпожа Зурабишвили считает своей миссией «вывод Грузии из международной изоляции». С этой целью она, по ее словам, «отправляется на церемонию инаугурации президента Трампа» по приглашению председателя «Хельсинкской комиссии США» конгрессмена-республиканца Джо Уилсона.

Госпожа Зурабишвили подтвердила неизменность требований оппозиции, в том числе четырех прозападных партий, преодолевших пятипроцентный избирательный барьер в ходе парламентских выборов 26 октября: «Отмена тотально сфальсифицированных итогов голосования и проведение новых выборов», после чего «Грузия получит значительную помощь Запада для восстановления экономики, находящейся в тяжелом состоянии».

Георгий Двали, Тбилиси