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Коммерсантъ FM
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«У Влада Дикиджи почти получилось»

Владимир Осипов — о достижениях российских фигуристов

После допуска в нейтральном статусе до международных соревнований зарубежные СМИ назвали российских фигуристов главными претендентами на победы. В подтверждение этого Владислав Дикиджи совершил попытку прыгнуть аксель в четыре с половиной оборота. До него это пытались сделать лишь несколько человек в мире. В итоге спортсмен упал на приземлении. Но Дикиджи не раз заявлял, что будет пытаться прыгнуть пять оборотов. Возможно ли это? И как поможет на соревнованиях? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Новогодние праздники — время различных шоу, в том числе спортивных. Да, к серьезным достижениям истории на этих развлекательных мероприятиях порой отношения не имеют, но попытки совершить что-то уникальное или даже невероятное здесь время от времени происходят. Российский фигурист Владислав Дикиджи попробовал прыгнуть четверной аксель — прыжок в четыре с половиной оборота. Это произошло на шоу Евгения Плющенко «Спящая красавица» в Москве. У Влада почти получилось, хотя в итоге он все-таки упал. Но совершенно точно попробует еще и не раз.

Как прошел чемпионат России по фигурному катанию

Конкуренция в фигурном катании всегда будет заставлять спортсменов рисковать, уверен Владислав Дикиджи: «Кто-то прыгает пять четверных. Я смотрю и думаю, а почему я так не могу делать? И сразу же начинаю тренировать. То есть кажется, что есть какая-то планка, и, допустим, что четыре будет достаточно. Все делают четыре, кто-то делает пять, и сразу же понятно становится, что можно и пять оборотов закрутить. И каждый друг друга начинает поднимать выше и выше».

В планах у Влада совершить прыжок в пять оборотов, чего пока в мире никто не делал. По крайней мере, на официальных соревнованиях. На тренировках удачные попытки были, но с помощью специальной страховки. Что же касается реальных турниров, то прыгнуть пять оборотов пробовал россиянин Марк Кондратюк на Олимпиаде в Пекине. К сожалению, попытка оказалась неудачной.

Что же касается прыжка в четыре с половиной оборота, то пока его исполняет лишь один фигурист в мире — американец с российскими корнями Илья Малинин. Но время таких прыжков обязательно придет, уверен тренер Сергей Давыдов: «Следующий шаг к достижениям, как когда-то люди прыгали двойные, а потом начали тройные, а теперь четверные — уже обычное дело. Тем более девочки их делают и по несколько раз в программах. Соответственно, все шагнут дальше, и следующий шаг —пятерные».

Не мытьем, так катаньем

Сейчас это действительно кажется невероятным, но нынешнее поколение фигуристов уже готово совершать настоящие чудеса на льду, уверен олимпийский чемпион Алексей Ягудин: «20 лет назад ты, извиняюсь, пыжился для того, чтобы скрутить четверной прыжок, а сейчас они спокойно это делают. Другие дети, абсолютно иное поколение».

Международная федерация не спешит поощрять фигуристов совершать уникальные прыжки. Пока для них даже нет специальной оценки. Ведь подобные попытки в случае ошибки могут привести к серьезной травме. Понятно, что останавливает это далеко не всех, так что ждем очередной сенсации, кто знает, может быть, она случится уже в 2025 году. Ведь российские фигуристы вернутся, наконец, на международные турниры.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Осипов

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