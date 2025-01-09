На Кубани на 12% повысят тарифы на электричество

С 1 июля 2025 года на Кубани увеличится плата за электроэнергию. Как сообщили в краевом департаменте госрегулирования тарифов, средний рост составит 12,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Для городских жителей стоимость киловатт-часа увеличится с 6,53 до 7,35 руб. Для сельчан и тех, кто использует электроплиты или электроотопление, тариф вырастет с 4,57 до 5,15 руб.

Индекс изменения платы за коммунальные услуги, утвержденный правительством РФ, составит 12,2%. Однако с учетом допустимых отклонений тарифы могут увеличиться до 17%.

Для зонных тарифов рост прогнозируют в пределах 12,5–12,7%.

Нурий Бзасежев