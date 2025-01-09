Telegraph: в Запорожской области при атаке дрона убит наемник из Британии

На территории Запорожской области при атаке беспилотника был убит Джейк Уоддингтон, экс-солдат британской армии, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщила газета The Telegraph. Издание уточняет, что военный находился на фронте более года и принимал участие в том числе в боях за Бахмут (Артемовск).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джейк Уоддингтон

Фото: соцсети Джейк Уоддингтон

Фото: соцсети

Джейку Уоддингтону было 34 года. The Telegraph пишет, что он погиб 6 января на юге Запорожской области, после того как российский беспилотник сбросил гранату на его позицию.

До начала военной операции на Украине Джейк Уоддингтон служил в вооруженных силах Великобритании. Он должен был отправиться в Афганистана, однако у него случился приступ эпилепсии и отправку отменили. После повторного приступа в 2022 году Джейка Уоддингтона уволили из армии. Позже он отправился в зону боевых действий на Украине. The Telegraph отмечает, что Уоддингтон понимал русский и украинские языки.