Суд продлил домашний арест супруге экс-мэра Сочи до февраля

Мещанский районный суд Москвы продлил домашний арест супруге бывшего мэра Сочи Янине Копайгородской до 17 февраля 2025 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на защиту обвиняемой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Янина Копайгородская находится под домашним арестом с 13 ноября. Ей вменяют ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Следствие полагает, что она вместе с супругом причастна к растрате муниципальных земель на сумму 3,7 млн руб. Оба фигуранта отвергают обвинения, утверждая, что участок планировалось передать донецкому благотворительному фонду «Мир детства».

Экс-градоначальник Сочи Алексей Копайгородский был арестован 25 сентября.

Ранее следственный департамент МВД отклонил ходатайство защиты о разрешении Янине Копайгородской посещать церковные службы. Адвокат супруги экс-мэра считает принятое решение нарушением права на свободу вероисповедания, гарантированного Конституцией РФ.

Нурий Бзасежев