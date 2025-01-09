В Чувашии в новогодние праздники значительных инцидентов не зафиксировали

В новогодние праздники значительных инцидентов и происшествий в Чувашской Республике зафиксировано не было. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев на еженедельной планерке в Доме Правительства.

С 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года зарегистрировано 24 пожара, погибших нет, что на 45% меньше, чем за тот же период в прошлом году (43 тыс.). На массовых мероприятиях не произошло ни одного пожара или другого инцидента.

Основным местом возникновения пожаров по-прежнему остается жилой сектор, а главными причинами — неосторожное обращение с огнем и неосмотрительность при курении.

По данным Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, зарегистрирован 1 случай получения травм из-за несоблюдения мер безопасности при использовании пиротехнических изделий (в прошлом году — 4), пострадал 1 взрослый человек.

Также за праздничные дни в два раза снизилось число аварийных отключений систем холодного водоснабжения (5 против 10 в прошлом году), на 100% — газоснабжения (0 против 1), на 40% — горячего водоснабжения и теплоснабжения (3 против 5). В то же время в 2,6 раза возросло число отключений систем энергоснабжения — 55 против 21.

Влас Северин