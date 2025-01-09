Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи ребенок получил контузию глаза и рваную рану руки из-за взрыва петарды

Полицейские устанавливают обстоятельства получения травм восьмилетним сочинцем из-за взрыва петарды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: краевая клиническая БСМП

Фото: краевая клиническая БСМП

В УВД по Сочи 6 января поступило сообщение от жительницы, что рядом с ребенком взорвалась петарда. Полицейские установили, что мальчик был дома один, пока мать была на работе, и играл с петардой. Она воспламенилась и взорвалась в левой руке ребенка. В результате несовершеннолетнего госпитализировали с пиротехнической травмой, контузией левого глаза, множественными ссадинами лица и рваной раной левой кисти.

По факту происшествия полиция УВД по Сочи проводит проверку.

Татьяна Ручкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...