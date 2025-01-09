В Сочи ребенок получил контузию глаза и рваную рану руки из-за взрыва петарды

Полицейские устанавливают обстоятельства получения травм восьмилетним сочинцем из-за взрыва петарды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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В УВД по Сочи 6 января поступило сообщение от жительницы, что рядом с ребенком взорвалась петарда. Полицейские установили, что мальчик был дома один, пока мать была на работе, и играл с петардой. Она воспламенилась и взорвалась в левой руке ребенка. В результате несовершеннолетнего госпитализировали с пиротехнической травмой, контузией левого глаза, множественными ссадинами лица и рваной раной левой кисти.

По факту происшествия полиция УВД по Сочи проводит проверку.

Татьяна Ручкина