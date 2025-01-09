Поезд Нижний Новгород — Большое Болдино за полгода перевез 5,5 тысячи туристов

Горьковская железная дорога (ГЖД) за полгода перевезла на туристическом поезде Нижний Новгород — Большое Болдино почти 5,5 тыс. человек. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в пресс-службе ГЖД.

Пассажиры мультимодального маршрута отправляются на пригородном поезде до станции Ужовка, после чего пересаживаются на автобус до села Большое Болдино. Отправления из Нижнего Новгорода происходят по субботам и воскресеньям в 7:35. В Ужовку поезда прибывают в 11:00. В обратном направлении составы отправляются в 19:08.

Как писал «Ъ-Приволжье», маршрут Нижний Новгород — Большое Болдино был создан в рамках празднования 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Поезда начали курсировать с 29 июня 2024 года.

Ксения Кучерявых