Нижегородская пенсионерка доверилась мошенникам и лишилась 1,5 млн рублей

В Нижнем Новгороде 68-летняя местная жительница перевела мошенникам 1,5 млн руб., пытаясь обезопасить свои сбережения. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Как потерпевшая рассказала полиции, неизвестные под видом правоохранителей и сотрудников банка убедили ее перевести сбережения на «безопасный» счет, чтобы отменить сомнительную операцию по карте. Когда злоумышленники перестали выходить на связь, нижегородка обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Елена Ковалева