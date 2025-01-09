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В Цимлянском районе в хозяйстве «Алена» проведут изъятие птицы из-за гриппа

Правительство Ростовской области постановило изъять птицу и продукцию из нее у ООО «Алена», которое находится в поселке Дубровный Цимлянского района. Мера связана с выявлением высокопатогенного гриппа птиц в данной местности.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Изъятием птицы будет заниматься управление ветеренарии Ростовской области совместно с администрацией Цимлянского района.

Также, с целью предотвращения распространения болезни в районе очага инфекции правительство распорядилось установить карантин.

Сергей Иванов

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