В Цимлянском районе в хозяйстве «Алена» проведут изъятие птицы из-за гриппа

Правительство Ростовской области постановило изъять птицу и продукцию из нее у ООО «Алена», которое находится в поселке Дубровный Цимлянского района. Мера связана с выявлением высокопатогенного гриппа птиц в данной местности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Изъятием птицы будет заниматься управление ветеренарии Ростовской области совместно с администрацией Цимлянского района.

Также, с целью предотвращения распространения болезни в районе очага инфекции правительство распорядилось установить карантин.

Сергей Иванов