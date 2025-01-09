Британский фунт упал до 14-месячного минимума

Британский фунт стерлингов подешевел по отношению к доллару на 0,7%, опустившись до $1,23 за £1. Это самый низкий уровень для британской национальной валюты с ноября 2023 года. Как отмечает Bloomberg, движение фунта отражает обеспокоенность инвесторов по поводу фискальных и инфляционных прогнозов для Великобритании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonhard Foeger / Reuters Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Эти опасения привели к тому, что с начала недели доходность по 30-летним британским гособлигациям взлетела до самого высокого уровня с 1998 года, а по облигациям с десятилетним сроком погашения — до максимума с 2008 года.

Такая ситуация вызывает тревогу участников рынка. Обычно рост доходности по облигациям повышает привлекательность валют, в которых они деноминированы. Поэтому снижение курса валюты может говорить о признаках оттока капитала, когда инвесторы обеспокоены сохраняющимся инфляционным давлением и стабильностью государственного бюджета. Тем не менее курс фунта пока еще далек от рекордно низкой отметки, которой он достиг после обнародования бюджета в 2022 году правительством Лиз Трасс. Ослабление фунта в последние дни эксперты назвали «микроповторением» той ситуации.

Алена Миклашевская