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В Курганской области пресекли ввоз 19,5 тонн огурцов неизвестного происхождения

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора пресекли возле курганского пункта пропуска «Петухово» ввоз 19,5 т огурцов. Выяснилось, что на ящиках с продукцией не было информации о стране и месте ее происхождения, сообщает пресс-служба ведомства.

Огурцы перевозились из Казахстана в Челябинск. Однако инспекторы также установили, что в фитосанитарном сертификате указан получатель не из Челябинской области, а из Свердловской. Машина с огурцами была возвращена в Казахстан. Уральское управление Россельхознадзора составило по этому факту административный протокол и выдало предписание поставщику об устранении нарушений.

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