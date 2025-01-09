В Курганской области пресекли ввоз 19,5 тонн огурцов неизвестного происхождения

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора пресекли возле курганского пункта пропуска «Петухово» ввоз 19,5 т огурцов. Выяснилось, что на ящиках с продукцией не было информации о стране и месте ее происхождения, сообщает пресс-служба ведомства.

Огурцы перевозились из Казахстана в Челябинск. Однако инспекторы также установили, что в фитосанитарном сертификате указан получатель не из Челябинской области, а из Свердловской. Машина с огурцами была возвращена в Казахстан. Уральское управление Россельхознадзора составило по этому факту административный протокол и выдало предписание поставщику об устранении нарушений.