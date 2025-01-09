Выделены средства на ремонт филиала Российской таможенной академии на Софийской

Находящееся в предаварийном состоянии здание петербургского филиала Российской таможенной академии имени В.Б. Бобкова на Софийской улице, 52 дождалось капитального ремонта. Проект получил необходимые разрешительные документы по результатам экспертизы. Проведение работ запланировано на 2025 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФТС России / Telegram-канал Фото: ФТС России / Telegram-канал

Как сообщили в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России, средства на проведение капремонта выделены по поручению руководителя ведомства, бывшего вице-губернатора Петербурга Валерия Пикалева.

Помимо работ по ремонту фасада запланирован капитальный ремонт мягкой кровли, установка трех пассажирских и одного грузового лифта, выполнение проекта инженерных и внутренних коммуникаций для дальнейшего ремонта аудиторного фонда. При этом все работы предполагается проводить с особым вниманием не только к внешнему облику, но и к функциональности: здание станет более энергоэффективным, благодаря применению современных и качественных материалов, отмечается в сообщении.

Точные сроки начала и завершения ремонта, а также объем выделенных на это средств в ФТС России не назвали.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ГУП «Петербургский метрополитен» разместил конкурс на разработку проектной и рабочей документации для проведения капитального ремонта вестибюля и наклонного хода станции метро «Обухово».

Андрей Цедрик