Ростовский суд начнет рассматривать дело о теракте на Крымском мосту 21 января

Первое заседание по существу по делу о теракте на Крымском мосту в Южном окружном военном суде пройдет 21 января. Информация об этом появилась в карточке на сайте ЮОВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Напомним, взрывное устройство сработало на мосту через Керченский пролив в 2022 году. Фигурантами уголовного дела стали восемь человек: Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоб, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. По версии следствия, они незаконно приобрели взрывное устройство и, замаскировав его под строительную пленку, погрузили в автомобиль. Водитель, не знавший о том, что везет взрывчатку, въехал на Крымский мост, где устройство сдетанировало. Автомобилист, а также четверо находившихся в следовавшей рядом легковушке гражданских погибли.

Организатором преступной группы в СК считают зампреда СБУ Василия Малюка, однако в отношении него следствие продолжается.

Кроме того, 13 января начнется рассмотрение дела о попытке отравления студентов Армавирского летного училища. Первое заседание пройдет в здании Южного окружного военного суда — информирует пресс-служба ЮОВС.

Дмитрий Ковалевский