В Челябинской области назначен заместитель министра образования и науки

Заместителем министра образования и науки Челябинской области назначена Светлана Калимуллина. Она приступит к работе 10 января 2025 года, сообщает пресс-служба регионального минобра.

Светлана Калимуллина будет курировать вопросы здоровьесбережения, профилактики асоциальных явлений и обеспечения безопасности образовательных организаций.

В 2020-2024 годах Светлана Калимуллина возглавляла главное управление молодежной политики Челябинской области.