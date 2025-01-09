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В Челябинской области назначен заместитель министра образования и науки

Заместителем министра образования и науки Челябинской области назначена Светлана Калимуллина. Она приступит к работе 10 января 2025 года, сообщает пресс-служба регионального минобра.

Светлана Калимуллина будет курировать вопросы здоровьесбережения, профилактики асоциальных явлений и обеспечения безопасности образовательных организаций.

В 2020-2024 годах Светлана Калимуллина возглавляла главное управление молодежной политики Челябинской области.

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