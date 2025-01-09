Рождественское шествие в Рыбинске посетили 7 тысяч человек

В Рыбинске рождественское шествие и праздничную программу посетили 7 тыс. жителей и гостей города. Об этом сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рождественское шествие

Фото: Алексей Фокин, администрация Рыбинска Рождественское шествие

Фото: Алексей Фокин, администрация Рыбинска

8 января в городе прошло массовое шествие в честь Рождества Христова. Его участники несли фонарики, звезды, фигурки ангелов. В колонне ехала растопленная русская печь на колесах. На Красной площади прошло представление Рыбинского драмтеатра «Свет Рождественской звезды».

«Около 7 тыс. человек собралось на празднике в Рыбинске. На сегодняшний день — это самое масштабное празднование Рождества в Центральном федеральном округе. Рождество заслуживает развития, пропаганды, популяризации ничуть не меньше, чем Новый год»,— подвел итоги события господин Рудаков и подчеркнул, что город «возрождает традиции».

Широко праздновать Рождество в Рыбинске начали в прошлом году. Тогда шествие и уличный спектакль посетили 2 тыс. человек.

Алла Чижова