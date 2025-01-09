Прокуратура выявила нарушения при содержании дорог в Екатеринбурге зимой

Прокуратура Екатеринбурга выявила нарушения при содержании улично-дорожной сети в зимний период в Верх-Исетском, Октябрьском, Орджоникидзевском, Кировском и Чкаловском районах города. Как сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства, проверки качества уборки улично-дорожной сети были проведены 4 и 7 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

«В ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения, выразившиеся в формировании снежных валов на бортовом камне, вблизи пешеходных переходов и остановочных пунктов, наличии рыхлого снега на проезжей части и тротуарах», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что особое внимание было уделено оценке того, как очищены остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и места массового скопления людей от скользкости и снежных валов. По результатам проверок, руководителям дорожно-эксплуатационных участков в проблемных районах прокуратура внесла представления об устранении нарушений.

Мария Шараева