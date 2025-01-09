Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура выявила нарушения при содержании дорог в Екатеринбурге зимой

Прокуратура Екатеринбурга выявила нарушения при содержании улично-дорожной сети в зимний период в Верх-Исетском, Октябрьском, Орджоникидзевском, Кировском и Чкаловском районах города. Как сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства, проверки качества уборки улично-дорожной сети были проведены 4 и 7 января.

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

«В ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения, выразившиеся в формировании снежных валов на бортовом камне, вблизи пешеходных переходов и остановочных пунктов, наличии рыхлого снега на проезжей части и тротуарах», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что особое внимание было уделено оценке того, как очищены остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и места массового скопления людей от скользкости и снежных валов. По результатам проверок, руководителям дорожно-эксплуатационных участков в проблемных районах прокуратура внесла представления об устранении нарушений.

Мария Шараева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...