В Кургане прокуратура проверит обстоятельства отключения воды в 30 домах

Прокуратура Курганской области поручила начальнику городского надзорного ведомства Виталию Долгушину провести проверку информации об отсутствии холодной воды в 30 многоквартирных домах и административных зданиях из-за аварии на сетях по улице Куйбышева, 159А, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Список домов, оставшихся без воды, опубликовало АО «Водный союз». В него, помимо многоквартирных жилых зданий, вошли ГУ МЧС России по Курганской области, Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, многофункциональный центр, детские сады №29 и №118 и спорткомплекс «Турбинка», а также частный сектор Совхозного, Затобольного и Огородного переулков. Виталию Долгушину необходимо дать оценку действиям либо бездействию должностных лиц, ответственных за бесперебойную подачу ресурса, и по результатам проверки принять меры прокурорского реагирования.

Виталина Ярховска