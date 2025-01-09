Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Кургане прокуратура проверит обстоятельства отключения воды в 30 домах

Прокуратура Курганской области поручила начальнику городского надзорного ведомства Виталию Долгушину провести проверку информации об отсутствии холодной воды в 30 многоквартирных домах и административных зданиях из-за аварии на сетях по улице Куйбышева, 159А, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Список домов, оставшихся без воды, опубликовало АО «Водный союз». В него, помимо многоквартирных жилых зданий, вошли ГУ МЧС России по Курганской области, Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, многофункциональный центр, детские сады №29 и №118 и спорткомплекс «Турбинка», а также частный сектор Совхозного, Затобольного и Огородного переулков. Виталию Долгушину необходимо дать оценку действиям либо бездействию должностных лиц, ответственных за бесперебойную подачу ресурса, и по результатам проверки принять меры прокурорского реагирования.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...