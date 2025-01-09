Двое безработных похитили кабели на 1 млн рублей со строек в Нижнем Новгороде

Полицейские задержали двух безработных нижегородцев, которых подозревают в хищении электрокабелей со строек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Ночью они похищали кабели и вывозили их на автомобиле. Злоумышленники орудовали на стройках в Канавинском, Московском и Нижегородском районах осенью 2024 года.

Правоохранители установили пять эпизодов краж, общий ущерб оценен в 1 млн рублей. Полицейские допросили ранее судимых 34-летнего и 42-летнего нижегородцев. Подозреваемые признали свою вину и рассказали, что похищали кабели на продажу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»), оба злоумышленника были арестованы по решению суда.

Ксения Кучерявых