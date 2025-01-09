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В Челябинске участок рядом с поселком Шершни отдают под КРТ за 11 млн рублей

Администрация Челябинска объявила аукциона на право заключению договора о комплексном развитии незастроенной территории (КРТ) в границах улиц Татищева, Медовая, Тенистая и Северная в Центральном районе. Начальная цена составляет 10,9 млн руб. Информация о торгах опубликована на официальном сайте мэрии.

Участок площадью 21,9 га расположен между поселками Тарасовка и Шершни. Также рядом находится Шершневское кладбище. Объекты капитального строительства общей площадью более 266,5 тыс. кв. м. в рамках КРТ планируется разместить на 16,35 га. Согласно документации, на территории можно возводить малоэтажные и высотные дома, административные здания, общежития, школы, поликлинику и многое другое. Срок реализации проекта — пять лет.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 февраля. Торги запланированы на 6 февраля. Шаг аукциона составит 5% начальной цены или 549,3 тыс. руб. Участники должны предоставить задаток — 30% от начальной цены (3,29 млн руб.)

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