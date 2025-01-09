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Коммерсантъ FM
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Верховный суд не разрешил водителям пить алкоголь после ДТП

Водитель, который попал в ДТП, не имеет права пить алкогольные напитки, даже если у владельцев других автомобилей нет к нему претензий и он стал единственным участником аварии. Об этом говорится в постановлении Верховного суда (ВС) России, которое передает РАПСИ.

В постановлении сказано, что ВС изучил жалобу водителя из Карелии, которого оштрафовали на 30 тыс. руб. с лишением водительских прав на полтора года. Суды установили, что он вылетел на машине в кювет, а после ДТП выпил алкогольный напиток.

«Водитель позвонил владельцу транспорта, и та заявила, что не имеет к нему претензий, поэтому он посчитал, что может выпить, а лишение прав считает несправедливым»,— говорится в публикации.

Верховный суд напомнил, что, согласно ПДД, в случае отсутствия разногласий с владельцем автомобиля после ДТП водитель обязан оформить соответствующие документы в соответствии с правилами обязательного страхования без участия полиции.

В материалах дела такие документы отсутствуют. В связи с этим Верховный суд счел, что суды верно квалифицировали действия водителя из Карелии, который не отрицал факт употребления алкоголя после ДТП.

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